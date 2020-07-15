شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سعد: نثق في استمرار تدفق نهر النيل وتوحد الشعب خلف قيادته السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النجم عمرو سعد عبر حسابه الرسمي بـ"إنستجرام"، صورًا لنهر النيل، مؤكدًا أن تدفقه سيستمر أبد الدهر، وكتب الفنان: "نثق في استمرار تدفق النيل كما تدفق لآلاف السنين قدر الثقة في توحد الشعب المصري خلف قيادته السياسية المخلصة ونثق أن حدود مصر ستظل آمنة قدر إيمان وعزيمة وصدق مقاتليها".

وأضاف: "وسيعلم الجميع وليس للمرة الأولى أن الأزمات مهما كانت قوتها لا تستطيع كسر مصر بل علي العكس لا تزيدها الا صلابة وكرامة وإيمانًا بعدالة القضايا وسيتعلم الجميع ممن سولت لهم أنفسهم أن المصريين لا تزيدهم هموم الزمن إلا عنادًا لتجاوز المستحيل فالأزمات منحة من الله للمصريين وليست محنة، منحة من الله لتوحيد الهمم درسًا لكل من تهاون واستهان".

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واستكمل: "درس الكرامة المصرية التي تجري في العروق كمجري النيل علي الأرض المقدسة وسيظل الشعب المصري صاحب جذور التحضر الإنساني مهما فعل الزمن أو دفعه الإهمال حينا للإهمال أو دفعته الظروف يومًا لاختيار ليس علي الطريق الصحيح سيظل المصري يحمل چينات الإبداع والتحضر والكرامة حتي لو لم يحمل جيبه مجموعة من أوراق باليه، اعتقد الأغبياء أنه بها يستطع شراء الحضارة أو الإنسانية ستبقي مصر والمصريين كما حفظها الله غير منقوصة نقطة ماء أو حبة رمل وسيشهد الجميع أن من صنع شمس الحضارة يوما لا يغيب".

يذكر أن النجم عمرو سعد شارك كضيف شرف في مسلسل الاختيار في موسم رمضان الماضي من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.