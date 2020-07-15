شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سعد: نثق في استمرار تدفق نهر النيل وتوحد الشعب خلف قيادته السياسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النجم عمرو سعد عبر حسابه الرسمي بـ"إنستجرام"، صورًا لنهر النيل، مؤكدًا أن تدفقه سيستمر أبد الدهر، وكتب الفنان: "نثق في استمرار تدفق النيل كما تدفق لآلاف السنين قدر الثقة في توحد الشعب المصري خلف قيادته السياسية المخلصة ونثق أن حدود مصر ستظل آمنة قدر إيمان وعزيمة وصدق مقاتليها".
وأضاف: "وسيعلم الجميع وليس للمرة الأولى أن الأزمات مهما كانت قوتها لا تستطيع كسر مصر بل علي العكس لا تزيدها الا صلابة وكرامة وإيمانًا بعدالة القضايا وسيتعلم الجميع ممن سولت لهم أنفسهم أن المصريين لا تزيدهم هموم الزمن إلا عنادًا لتجاوز المستحيل فالأزمات منحة من الله للمصريين وليست محنة، منحة من الله لتوحيد الهمم درسًا لكل من تهاون واستهان".
واستكمل: "درس الكرامة المصرية التي تجري في العروق كمجري النيل علي الأرض المقدسة وسيظل الشعب المصري صاحب جذور التحضر الإنساني مهما فعل الزمن أو دفعه الإهمال حينا للإهمال أو دفعته الظروف يومًا لاختيار ليس علي الطريق الصحيح سيظل المصري يحمل چينات الإبداع والتحضر والكرامة حتي لو لم يحمل جيبه مجموعة من أوراق باليه، اعتقد الأغبياء أنه بها يستطع شراء الحضارة أو الإنسانية ستبقي مصر والمصريين كما حفظها الله غير منقوصة نقطة ماء أو حبة رمل وسيشهد الجميع أن من صنع شمس الحضارة يوما لا يغيب".
يذكر أن النجم عمرو سعد شارك كضيف شرف في مسلسل الاختيار في موسم رمضان الماضي من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو سعد: نثق في استمرار تدفق نهر النيل وتوحد الشعب خلف قيادته السياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.