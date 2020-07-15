شكرا لقرائتكم خبر عن أوبرا وينفري تتبرع بـ 3 ملايين دولار لمساعدة سكان جنوب لوس أنجلوس.. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت أوبرا وينفري تبرعًا بقيمة 3 ملايين دولار لمساعدة سكان جنوب لوس أنجلوس الذين عانوا خلال الوباء ، حيث تستمر حالات الإصابة بالفيروس التاجي في الارتفاع بولاية كاليفورنيا.

وتبرعت أوبرا وينفري للائتلاف الجديد South LA Forward، الذي يوفر الطعام الطازج واختبار COVID-19 والرعاية الصحية والمساعدة المالية لأولئك الذين فقدوا وظائفهم بسبب الوباء.

وقالت أوبرا الإعلامية الأشهر في بيان: "بينما أستمر في البحث عن طرق لدعم المجتمعات المحرومة، أدهشني النهج الفريد متعدد الطبقات الذى يحدث تغيير حقيقي فى حواجز وصول الغذاء الصحي والرعاية الصحية الجيدة والفرص التعليمية".

وSouth LA Forward هو تحالف تم إطلاقه حديثًا ويتكون من ثلاث منظمات: SEE-LA وWatts Healthcare وSoLa I Can Foundation، وقالت شيري فرانسوا، المديرة التنفيذية لمؤسسة SoLa I Can: "لقد كان من دواعي الشرف أن يتم اختيارنا من قبل أوبرا وينفري".