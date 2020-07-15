شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة البحرينية حنان رضا ترتدى الحجاب وتتلو القرآن بعد أزمة نشر صور فاضحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت المطربة البحرينية حنان رضا، الجدل حولها مجددًا، بعد ظهورها مرتدية الحجاب وهى تتلو بعض آيات القرآن الكريم من سورة هود، وذلك بعدما أثارت الجدل مؤخرًا بعدما نشرت صورة فاضحة لها عن طريق الخطأ عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، قبل أن تعود وتعتذر عنه فيما بعد.





ونشرت حنان، فيديو تلاوتها للقرآن الكريم، عبر حسابها على إنستجرام، وهى تقرأ قول الله تعالى: "ويَٰقَوۡمِ لَآ أَسۡ‍َٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ مَالًاۖ إِنۡ أَجۡرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِۚ وَمَآ أَنَا۠ بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْۚ إِنَّهُم مُّلَٰقُواْ رَبِّهِمۡ وَلَٰكِنِّيٓ أَرَىٰكُمۡ قَوۡما تَجۡهَلُونَ، وَيَٰقَوۡمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمۡۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ".

وكانت الفنانة البحرينية حنان رضا، تصدرت مؤشر البحث جوجل بعد الحديث عن ‏نشر صورة فاضحة لها عن طريق الخطأ على تطبيق "سناب شات"، الأمر ‏الذى أثار جدلا كبيرا بين أوساط مجتمع السوشيال ميديا.‏

وقالت حنان رضا فى منشور لها عبر حسابها فى "سناب شات": "الخطأ ‏الذى حصل من شوى أعتذر عنه وأنا فنانة محترمة وأحترم أسرتى وبلدى ‏وعاداتى وتقاليدى، والكل يعرف حنان رضا شخصية محترمة ومحتشمة لا ‏أتبع أساليب مبتذلة للشهرة لأنها لا تعنيلى أصلا".‎

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وأضافت: "أتمنى يلى كبروا الصورة يمسحون الصورة لأن لازم تسترون على ‏أخواتكم وبناتكم وأنا بنتكم اللى عمرها ما خدشت الحياء، والصورة كانت ‏ستبعث لصديقاتى المقربات اللى معاى بالشاليه.. أرجو قبول اعتذارى ‏ومسح الصورة من أجهزتكم‎".‎





يذكر أن حنان رضا مطربة بحرينية شاركت فى برنامج اكتشاف المواهب ‏‏"أراب ايدول" علم 2013، ومن أشهر أعمالها فيديو كليب "سمّوا عليه"، ‏تخطى 25 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب"، وكان آخر أعمالها فى ‏أواخر العام 2016 أغنيتها "لف ودور".



