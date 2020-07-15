فن ومشاهير

المطربة البحرينية حنان رضا ترتدى الحجاب وتتلو القرآن بعد أزمة نشر صور فاضحة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة البحرينية حنان رضا ترتدى الحجاب وتتلو القرآن بعد أزمة نشر صور فاضحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت المطربة البحرينية حنان رضا، الجدل حولها مجددًا، بعد ظهورها مرتدية الحجاب وهى تتلو بعض آيات القرآن الكريم من سورة هود، وذلك بعدما أثارت الجدل مؤخرًا بعدما نشرت صورة فاضحة لها عن طريق الخطأ عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، قبل أن تعود وتعتذر عنه فيما بعد.

2
 

ونشرت حنان، فيديو تلاوتها للقرآن الكريم، عبر حسابها على إنستجرام، وهى تقرأ قول الله تعالى: "ويَٰقَوۡمِ لَآ أَسۡ‍َٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ مَالًاۖ إِنۡ أَجۡرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِۚ وَمَآ أَنَا۠ بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْۚ إِنَّهُم مُّلَٰقُواْ رَبِّهِمۡ وَلَٰكِنِّيٓ أَرَىٰكُمۡ قَوۡما تَجۡهَلُونَ، وَيَٰقَوۡمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمۡۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ".

وكانت الفنانة البحرينية حنان رضا، تصدرت مؤشر البحث جوجل بعد الحديث عن ‏نشر صورة فاضحة لها عن طريق الخطأ على تطبيق "سناب شات"، الأمر ‏الذى أثار جدلا كبيرا بين أوساط مجتمع السوشيال ميديا.‏

1

 

وقالت حنان رضا فى منشور لها عبر حسابها فى "سناب شات": "الخطأ ‏الذى حصل من شوى أعتذر عنه وأنا فنانة محترمة وأحترم أسرتى وبلدى ‏وعاداتى وتقاليدى، والكل يعرف حنان رضا شخصية محترمة ومحتشمة لا ‏أتبع أساليب مبتذلة للشهرة لأنها لا تعنيلى أصلا".

Advertisements

hananredha_103628198_247779869853551_427758822055804754_n
 

وأضافت: "أتمنى يلى كبروا الصورة يمسحون الصورة لأن لازم تسترون على ‏أخواتكم وبناتكم وأنا بنتكم اللى عمرها ما خدشت الحياء، والصورة كانت ‏ستبعث لصديقاتى المقربات اللى معاى بالشاليه.. أرجو قبول اعتذارى ‏ومسح الصورة من أجهزتكم".‎

hananredha_101001933_185390359391462_702593792770573402_n
 

يذكر أن حنان رضا مطربة بحرينية شاركت فى برنامج اكتشاف المواهب ‏‏"أراب ايدول" علم 2013، ومن أشهر أعمالها فيديو كليب "سمّوا عليه"، ‏تخطى 25 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب"، وكان آخر أعمالها فى ‏أواخر العام 2016 أغنيتها "لف ودور".

 

hananredha_79451483_165997134714839_1951208786502828990_n
 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المطربة البحرينية حنان رضا ترتدى الحجاب وتتلو القرآن بعد أزمة نشر صور فاضحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا