شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمي يغنى "بو راشد العز" بمناسبة عيد ميلاد حاكم دبى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المطرب حسين الجسمى، بأغنيته "بو راشد العز"، من كلمات وألحان محمد الأحمد، عبر حسابه بموقع تويتر، تزامنًا مع عيد ميلاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى الـ71، وعلق قائلاً: "كل عام وأنت بخير".

يشار إلى أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبى، يحتفل بعيد ميلاده الـ71 اليوم الأربعاء، إذ أنه مواليد 15 يوليو 1949.

ومن جهتها احتفلت الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبى للثقافة، بعيد ميلاد والدها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، بعيد ميلاده الواحد والسبعين، حيث أنه مواليد 15 يوليو عام 1949، مشيرة إلى أنه أغلى الناس لديها ومتمنية له عاما مليئًا بالصحة والسعادة.

ونشرت الشيخة لطيفة، صورة لوالدها الشيخ محمد بن راشد، فى طفولته عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بالتهنئة بعيد ميلاده، قائلة: "والدى وأغلى ناسى..كل عام وأنت بألف خير وصحة وسعادة".

وفى سياق متصل تصدر هاشتاج الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بمناسبة يوم ميلاده الذي يصادف اليوم 15 يوليو، وفق الإمارات اليوم.

وكما تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع هذه المناسبة، بشكل واسع، فأطلقوا وسم محمد بن راشد، ووسم فخر الوطن، اللذين تصدّرا الترند على "تويتر" في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعايد من خلالهما المتابعون محمد بن راشد في يوم ميلاده.

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وعبر المغردون، في هذه المناسبة، عن حبهم له، متمنين له طول العمر ودوام الصحة والعافية والاستمرار بالعطاء، فقال أحد المغردين: "اليوم كان ولايزال في صدى الأيام فرحة.. ميلاد العز والوفاء والعطاء.. اليوم عيد ميلاد سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. يوم للوطن الذى حباه الله بقائد من طراز فريد.. هو يوم عيد.. الرائعون حياة لمن حولهم" وقالت أخرى: "إلى القائد الذي لا يعرف المستحيل، المُلهم وفخر الأجيال.. عسى عمرك مديد سيدي صاحب السمو الشيخ ".