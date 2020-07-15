شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ترويجها المستمر لـ Hallucinate دوا ليبا قررت لفت الأنظار..شوف ازاي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ركزت النجمة العالمية دوا ليبا خلال الفترة الماضية علي الترويج لأغنيتها الجديدة " Hallucinate " حيث تعد ليبا واحدة من أكثر النجمات المستفادين من فترة الحجر المنزلي الذاتي خوفا من انتشار فيروس كورونا " covid-19 " .

لكن دوا ليبا قررت مؤخرا أن تأخذ استراحة من واجباتها الترويجية ، وتستمتع بوقتها ، فقد شاركت النجمة الشابة البالغة من العمر ( 24 عام ) محبيها و معجبيها بنشرها واحدة من صورها المثيرة و الخاطفة للأنظار و ذلك علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير" Instagram " ، حيث ظهرت وهي ترتدي " corset " ذو تصميم مثير باللون الأسود جعلها محط تركيز قطاع كبير من المعنيين بالأزياء و الموضة .

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وحصدت صورة دوا ليبا أكثر من 4.1 مليون likes و ذلك خلال 21 ساعة فقط من نشرها علي " إنستجرام" .



دوا ليبا

يذكر أن خبر تعاون النجمة العالمية دوا ليبا مع النجمة الشهيرة مادونا أصبح حديث الملايين من المعنيين بالموسيقي و الغناء حول العالم ، وتصدر أسم النجمتين عدد هائل من المواقع الفنية الشهيرة ، وقد أشار مدير أعمال النجمة دوا ليبا أن هناك عمل " محتمل " يجمع النجمتين ، فالنجمة الشابة لديها تطلعات للعمل مع ايقونة الموسيقي و الغناء المخضرمة والبالغة من العمر ( 61 عاما )، و في الواقع أن ليبا البالغة من العمر ( 24 عاما ) حصلت على بعض الإلهام من مادونا أثناء اعداد ألبومها الأخير " future nostalgia " ، وأكد أن هناك خطة للتواصل مع مادونا من أجل التعاون مع دوا ليبا في أحدي الأغنيات الجديدة ، وما عليه الآن هو فقط أن يبعث لها برسالة و ينتظر ردها.