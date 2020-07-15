- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ترويجها المستمر لـ Hallucinate دوا ليبا قررت لفت الأنظار..شوف ازاي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ركزت النجمة العالمية دوا ليبا خلال الفترة الماضية علي الترويج لأغنيتها الجديدة " Hallucinate " حيث تعد ليبا واحدة من أكثر النجمات المستفادين من فترة الحجر المنزلي الذاتي خوفا من انتشار فيروس كورونا " covid-19 " .
لكن دوا ليبا قررت مؤخرا أن تأخذ استراحة من واجباتها الترويجية ، وتستمتع بوقتها ، فقد شاركت النجمة الشابة البالغة من العمر ( 24 عام ) محبيها و معجبيها بنشرها واحدة من صورها المثيرة و الخاطفة للأنظار و ذلك علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير" Instagram " ، حيث ظهرت وهي ترتدي " corset " ذو تصميم مثير باللون الأسود جعلها محط تركيز قطاع كبير من المعنيين بالأزياء و الموضة .
وحصدت صورة دوا ليبا أكثر من 4.1 مليون likes و ذلك خلال 21 ساعة فقط من نشرها علي " إنستجرام" .
دوا ليبا
يذكر أن خبر تعاون النجمة العالمية دوا ليبا مع النجمة الشهيرة مادونا أصبح حديث الملايين من المعنيين بالموسيقي و الغناء حول العالم ، وتصدر أسم النجمتين عدد هائل من المواقع الفنية الشهيرة ، وقد أشار مدير أعمال النجمة دوا ليبا أن هناك عمل " محتمل " يجمع النجمتين ، فالنجمة الشابة لديها تطلعات للعمل مع ايقونة الموسيقي و الغناء المخضرمة والبالغة من العمر ( 61 عاما )، و في الواقع أن ليبا البالغة من العمر ( 24 عاما ) حصلت على بعض الإلهام من مادونا أثناء اعداد ألبومها الأخير " future nostalgia " ، وأكد أن هناك خطة للتواصل مع مادونا من أجل التعاون مع دوا ليبا في أحدي الأغنيات الجديدة ، وما عليه الآن هو فقط أن يبعث لها برسالة و ينتظر ردها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ترويجها المستمر لـ Hallucinate دوا ليبا قررت لفت الأنظار..شوف ازاي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.