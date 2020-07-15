شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم نبيل يعلن طرح ألبومه الجديد "زى زمان" قريبا بعد غياب 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المطرب والشاعر والملحن هيثم نبيل، عن طرح ألبومه الجديد "زى زمان" بعد فترة غياب دامت نحو 4 سنوات منذ طرح آخر ألبوماته "مرحلة جديدة".ونشر نبيل، عبر حسابه على فيسبوك، صورة من ألبوميه السابقين "كملنا بعض 2010 – مرحلة جديدة 2016"، مضيفا: "وقريبا ألبوم زى زمان".



هيثم نبيل

من ناحية أخرى، يستعد هيثم نبيل لطرح أولى أغنيات ألبوم الجديد، التى تحمل اسم "كانت غلطة"، وهى من ألحانه، كلمات سارة سعيد، توزيع حسين النجار، هندسة صوت مصطفى رؤوف، ومن المقرر أن يتم طرحه قريبا على يوتيوب،.