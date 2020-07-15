شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين رئيس عن روعة "يافا" الفلسطينية: هناك عاش جدى وولد أبى مهما أنكرتم ذلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة ياسمين رئيس، عن إعجابها الشديد بمدينة يافا الفلسطينية، مؤكدة أن والد أبوها عاش هنا وأيضا ولد أبوها.





وأعادت ياسمين، نشر تغريدة عبر حسابها على تويتر، لمجموعة صور تظهر جمال وروعة طبيعة مدينة يافا، صحبتها بتعليق: "هناك عاش جدى ووُلِد أبى مهما أنكرتم ذلك.. يافا".

كانت النجمة ياسمين رئيس، شاركت متابعيها وجمهورها، بصورة من كواليس توقيعها لعقود انضمامها لبطولة فيلم "تحت تهديد السلاح، للمؤلف أيمن بهجت قمر.

Advertisements

ونشرت رئيس صورة لها عبر حسابها الشخصى بموقع الصور إنستجرام، وهى توقع عقود انضمامها للفيلم بحضور أحمد السبكى، وكتبت "بسم الله الرحمن الرحيم، قريبًا ياسمين رئيس".





وكان المخرج محمد العدل، قد أعلن انضمامه منذ فترة، لفيلم "تحت تهديد السلاح"، بالتعاون مع المؤلف أيمن بهجت قمر، وإنتاج أحمد السبكي.

وانتهت رئيس منذ فترة، من تصوير فيلم الحارث، بطولة أحمد الفيشاوى والفنان عمرو عبد الجليل وأسماء أبو اليزيد وأسماء جلال وعلى الطيب وإخراج محمد نادر فى أولى تجاربه الإخراجية فى الأعمال الروائية الطويلة، وينتمى الفيلم لنوعية أفلام الإثارة والغموض، ويجسد أحمد الفيشاوى شخصية صحفى متزوج من ياسمين رئيس، وتكتشف الزوجة خيانته لها وتتحول حياتها إلى الاكتئاب والإدمان.





جدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين رئيس هو مشاركتها فى بطولة فيلم "لص بغداد"، حيث أشاد النجم محمد عادل إمام عن أدائها، خلاله، مؤكدًا أنها أدت واحدًا من أفضل أدوارها، كما عبر عن استمتاعه بالعمل معها، الفيلم بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، أحمد رزق الذى يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، الفيلم من إنتاج سينرجى فيلمز.