شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يتعاون مع الملحن عمرو الشاذلي في أغنية جديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الملحن عمرو الشاذلي عن تعاون جديد يجمعه مع الفنان تامر عاشور خلال الفترة المقبلة، حيث شارك متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بصورة جديدة برفقة تامر عاشور معلقًا: "بسم الله والحمد الله.. تامر عاشور.. قريبا من ألحاني إن شاء الله".

وفي الآونة الأخيرة، طرح تامر ‏عاشور أغنية بياعة عبر تطبيق أغاني شهير، حيث تصدرت الأغنية قائمة الأغاني عبر التطبيق في مصر، بينما تصدرت الأغنية المركز الثانى ‏فى الأبلكيشن ذاته على مستوى العالم. والأغنية من ‏كلمات تركى آل شيخ وتوزيع خالد عز.‏

من ناحية أخرى، سجل المطرب تامر عاشور أغنية جديدة ‏من ألبومه الجديد تحمل اسم "حنلها" تحمل طابع درامى ‏رومانسي، يتعاون فيها مع الشاعر جمال الخولي، والأغنية ‏من ألحان تامر علي، وتوزيع الموسيقى فهد، حيث تسجل ‏تعاوناً جديداً بين عاشور والخولى بعدما قدما سوياً فى ‏ألبومه الأخير فى أغنية "من غير ما أحكيلك"، من ألحان ‏محمد النادى، وتوزيع النابلسى.‏

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وكشف المطرب تامر عاشور، عن أول بوستر دعائى ‏لألبومه الجديد المقرر طرحه قريبًا، دون أن يكشف تفاصيل ‏عن موعد طرح الألبوم للجمهور، وفى هذا الألبوم، يتعاون ‏الشاعر أحمد المالكى فى إحدى أغانيه مع المطرب تامر ‏عاشور، وهى من ألحان محمدى وتوزيع أحمد أمين، وتنتمى ‏إلى طبيعة الأغانى الدرامية، ويقدمها المالكى بشكل ‏مختلف وتحمل العديد من المفاجآت كما أكد فى ‏تصريحات سابقة لـ"الخليج 365‎".‎

يشار أن تامر عاشور طرح ألبومه الأخير "أيام" يوم 21 ‏مارس 2019، ويضم 12 أغنية، هى: "أيام"، "حبيبى أنت ‏حبيبى"، "مشوفناش خير"، "من غير ما أحكيلك"، "قولوله ‏سماح"، "ده حكاية"، "متختلفيش"، "فى بالى"، "بقالى زمان"، ‏‏"سلام"، "مره"، و"خلصانة‏‎". ‎