شكرا لقرائتكم خبر عن بين الماضي والحاضر.. إليسا تستعرض إطلالتها من 20 عامًا في خلفية الألبوم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة اللبنانية إليسا، متابعيها وجمهورها، بمقطع فيديو قصير يضم البوستر الرسمي لألبومها الشخصي، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام.

واستعرضت النجمة اللبنانية إطلالتها منذ 20 عامًا، في شاشة صغيرة في خلفية البوستر الرسمي الجديد للألبوم وهي ممسكة بالقطة.

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كما تستعد إليسا لطرح أغنية من ألبومها الجديد، من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامى جمال، وتوزيع الموسيقى كريم عبد الوهاب، ولَم يكشف عن اسمها حتى تكون مفاجأه للجمهور، لكن تحمل طابعا دراميا باللهجة المصرية.

وقالت إليسا، فى وقت سابق، إن ألبومها الجديد سيحتوى على 4 أغنيات باللهجة اللبنانية والباقى باللهجة المصرية، كما أن الألبوم سيتضمن أغنية ستكون بمثابة سيرة ذاتية عن حياتها كما حدث فى ألبومها الأخير "إلى كل اللى بيحبونى"، مشيرة إلى أنها تتعاون مع عدد من الشعراء والملحنين الكبار أمثال، عادل حقى، محمد رحيم، نادر عبد الله، بهاء الدين، محمد يحيى، امير طعيمة، وليد سعد.



اليسا

يذكر أن إليسا طرحت مؤخراً أغنية "قهوة الماضي" وهى من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم وتوزيع كميل خورى، وكانت آخر أغانى إليسا أغنية "هنغني كمان وكمان" التى طرحتها مؤخراً وهى من إخراج إيلي رزق الله ومن كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى.