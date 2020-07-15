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شكرا لقرائتكم خبر عن كاتى بيرى: لست خائفة من بدء رحلة تكوين أسرة مع أورلاندو بلوم و"مستعدة لها" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكدت النجمة العالمية كاتي بيري خلال استضافتها في برنامج " The One Show " بي بي سي أنها " لا تخاف '' من البدء في رحلة تكوين أسرة مع خطيبها أورلاندو بلوم وأن نصبح أبوين مسئولين عن طفل ، حيث ينتظر الثنائي ابنتهما الأولي ، وأشارت انها مستعدة لهذه المرحلة .
وخلال الحلقة أثنت النجمة البالغة من العمر ( 35 عام ) علي خطيبها النجم العالمي أورلاندو بلوم ذو الـ ( 43 عام ) كونه داعم أساسي بها ، ويساعدها بشتي الطرق خلال هذه الفترة الأخيرة .
كاتي بيري (1)
و جاء ظهور كاتي بيري في البرنامج البريطاني للترويج لأغنيتها الجديدة " Smile " حيث بدأت مقابلتها بارتداء أنف أحمر لامع و هو ما أبرز حرصها علي ابراز خفه ظلها .
كاتي بيري (2)
و قد ارتدت كاتي بيري خلال استضافتها في الحلقة " بيجاما " polka dot باللونين الأبيض و الأسود من تصميم " Sleeper " وصل سعرها الي 254 جنية إسترليني .
يذكر أن كاتي بيري البالغة من العمر 35 عاما طرحت مؤخرا أغنية " Smile "، وهي واحدة من أغنيات ألبومها الجديد والذى من المقرر أن تقوم بطرحه فى 14 أغسطس المقبل وسط ترقب عدد كبير من محبي وعشاقي الموسيقي من مختلف الأعمار .
كاتي بيري (3)
كاتي بيري (4)
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