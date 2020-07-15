فيديو هيستيري يحبس فنانة جزائرية.. 3 تهم تحاصرها

قررت محكمة جزائرية وضع المغنية سهام خديم رهن الحبس المؤقت، على خلفية نشرها فيديو من مستشفى محافظة وهران وهي في حالة هستيرية من الغضب.

وأصدرت محكمة محافظة وهران (غرب)، مساء الأربعاء، بياناً حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، كشفت فيه عن التهم الموجهة للمغنية المعروفة في الوسط الفني بـ"سهام الجابونية" (اليابانية).

ووجه وكيل الجمهورية تهماً خطرة لمغنية الراي الجزائري عقب التقاطها صوراً واستعمالها كلمات نابية عدّها "قذفاً"، مشيراً إلى أن تحرك القضاء والأمن لتوقيفها جاء بناء على دعوى قضائية رفعها مستشفى وهران ضد المغنية.

وتواجه المغنية 3 تهم خطرة تتعلق بـ"القذف وإهانة شهداء الثورة التحريرية والأطباء والأطقم الطبية والإدارية العاملة في المستشفى"، بالإضافة إلى التقاط صور ونشرها بغير إذن صاحبها.

وأوضح البيان أنه بعد التحقيق الأمني تبيّن قيام المتهمة بـ"ترديد عبارات مشينة للأطقم الطبية والإدارية بالمستشفى، وعبارات تمس برموز ثورة التحرير".

وأشارت المحكمة إلى أن المغنية سهام رددت في الفيديو عبارات "جابونا الريسان" (أعادوا الرؤوس) في إشارة إلى الجماجم الـ24 لشهداء المقاومة الشعبية، التي استرجعتها الجزائر أوائل الشهر الحالي من فرنسا.





من جانبها، كشفت إدارة مستشفى محافظة وهران عن الأسباب الحقيقية التي دفعت المغنية المعروفة بـ"سهام الجابونية" إلى نشر ذلك فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي.

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وذكرت في بيان حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، أنها جاءت إلى المستشفى مع شقيقها "ولم تحترم دورها في الانتظار وحاولت المرور قبل المرضى الذين كانوا موجودين قبلها، وهو ما أكده بعضهم عبر منصات التواصل".

وأضاف أنه "بعدما طُلب منها احترام القواعد انهالت بوابل من السب والشتم على الأطقم الطبية والمرضى".

وأثار الكلام الصادر عن المغنية سهام استياء في الأوساط الشعبية، خصوصاً بعد استعمالها عبارات نابية ضد الأطباء وشهداء الثورة التحريرية.

واعتبر مغردون أنه "في الوقت الذي يكرم فيه العالم الجيش الأبيض على جهوده في محاربة جائحة كورونا، تجد في الجزائر من يسيء لهم ويهينهم ويحبط معنوياتهم ويتعامل معهم بتعالٍ، في وقت هم محتاجون لجميع أنواع الدعم"، كما علق أحد نشطاء مواقع التواصل.

ودعا مغنون من مدينة وهران للتضامن مع سهام، واعتبروا التهم الموجهة إليها "ظالمة"، فيما نشر شقيقها فيديو عبر مواقع التواصل دعا جمهورها إلى دعمها وبرر تصرفها بأنه نابع مما وصفه بـ"حالة الاستهتار الموجودة في المستشفى".

وسهام خديم المعروفة في الوسط الفني بـ"سهام الجابونية" (29 عاماً) اشتهرت بكونها من مغنيات الملاهي (المراقص الليلية) تؤدي نوعاً مختلفاً من نوع الراي الغنائي.

وسبق وأن تعرضت لانتقادات حادة على كلمات أغانيها التي يقول متابعوها إنها "مليئة بالكلمات النابية والسوقية"، الأمر الذي جعل جمهورها محصوراً في فئة قليلة من الشباب.

"والجابوني أو الجابونية" نسبة إلى دولة اليابان لقب يطلقه عدد من مغنيي الراي على أنفسهم بالجزائر، بينهم المغني عبد القادر هيباوي الذي أطلق على نفسه لقب "كادير الجابوني"، بالإضافة إلى لقب آخر مستمد من دولة إيطاليا وهو "الطالياني" المشهور به فنان الراي الشعبي رضا تمني المعروف في الوسط الفني بلقب "رضا الطالياني".



