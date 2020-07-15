مسلسل "الأب الروحي للرياضات الخطرة" في خطر

أعلنت شركة UCP للإنتاج الدرامي والسينمائي بالولايات المتحدة وقف مشروع إنتاج المسلسل الجديد للنجم "ميلو فينتميليا" المقتبسة أحداثه من قصة حقيقية عن رائد رياضات الاستعراض الخطرة بالولايات المتحدة.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن المسلسل، يجسد حياة سائق الدراجات النارية الاستعراضي Evel Knievel الذي عرف بكونه الأب الروحي للرياضات الخطرة بأمريكا، والتي تشمل القفز بالدراجات النارية من مرتفعات وتجاوز الحواجز.





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وعبر المنتج والكاتب إيتان فرانكيل، لمجلة "هوليوود ريبورتر"، عن اسفه لوقف إنتاج المسلسل بسبب الأزمات المتلاحقة التي تصيب عالم صناعة السينما داخل الولايات المتحدة نتيجة تفشي فيروس كورونا، وعدم وجود أي جدول زمني بديل يضمن للشركة المنتجة استكمال التصوير دون حدوث خسائر مادية.

وقالت الصحيفة البريطانية نقلا عن مجلة "هوليوود ريبورتر"، إن منتجي المسلسل سيلجأون لتسويق حقوق ملكيته الفكرية لاستديوهات إنتاج أخرى تكون قادرة ماديا على استكمال تصويره.



