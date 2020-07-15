الأفلام الأكثر فشلا بالسينما.. الأبطال أنجلينا جولي وجورج كلوني

تشتد جرعة المنافسة بين شركات الإنتاج السينمائية كل عام على أمل تقديم عمل متميز يلقى الإعجاب، ويلجأ كثير منها إلى إنفاق ملايين الدولارات والمبالغة في ميزانية أفلامها على أمل تحقيق معادلة النجاح الصعبة.

وبمرور الأعوام تضخمت ميزانية الأفلام التجارية بشكل غير مسبوق، إذ أصبح رقم 200 مليون دولار لا يمثل شيئاً في ميزانية أفلام الصيف التجارية.

ورغم ذلك، لا يشترط تحقيق هذه الأفلام النجاح، بل على العكس قد يتحول بعضها إلى كارثة سينمائية كلّفت صناعها خسائر بالملايين.

موقع "وات كالتشر" الأمريكي، رصد أضخم الإنتاجات السينمائية التي حققت فشلًا غير متوقع في شباك التذاكر.

1. Alexander (ألكسندر)





بطولة أنجلينا جولي وكولين فاريل، ويتناول حياة المحارب الأسطوري ألكسندر الأكبر في مرحلة الشباب.

خسرت شركة الإنتاج "وورنر بروس" أكثر من 155 مليون دولار في فيلم "ألكسندر" بسبب رداءة تجسيد الشخصية وتضمنها كثير من الثغرات غير الواقعية.

2. Sahara (صحاري)





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بطولة ماثيو ماكونهي وبينلوبي كروز، ويتناول رحلة مكتشف ومنقب آثار للعثور على سفينة حربية مختفية اسمها "سفينة الموت".

يبدو الفيلم للوهلة الأولى محدود الميزانية، إلا أن الجمهور سيصدم لدى معرفته أن ميزانيته تجاوزت 160 مليون دولار، بسبب أخطاء عدة وقعت فيها الشركة الإنتاجية، منها تكلفة مشهد أكشن واحد 2 مليون دولار ثم تجاهله تماما.

3. Tomorrowland (أرض الغد)





بطولة جورج كلوني، ويتناول مغامرة مراهقة تهوى العلوم ومخترع لاكتشاف مكان خارج الزمكان يتواجد في ذاكرتهما فقط.

مُني الفيلم بفشل ذريع في شباك التذاكر بسبب خلوه من المؤثرات البصرية المبهرة وقصته المتواضعة.

خسرت شركة "ديزني" 150 مليون دولار بسبب هذا الفيلم، ولم يشفع وجود جورج كلوني لتعويض هذه الخسائر.

4. The 13th Warrior (المحارب رقم 13)

بطولة أنطونيو بانديرس، ويدور الفيلم حول رجل يقع في حب سيدة لا ينبغي أن يحبها؛ فيتم إرساله إلى السلطان لمعاقبته.

تكلف الفيلم ضعف ميزانيته الأساسية، إذ وصلت تكلفته إلى 160 مليون دولار، ليخسر الفيلم بعدها 130 مليون دولار في شباك التذاكر، وهي خسارة تاريخية في عالم السينما.