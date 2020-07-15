روان بن حسين تصدم جمهورها: خيانة زوجي وراء إصابتي بمرض خطير

صدمت الفاشونيستا والمدونة الكويتية روان بن حسين جمهورها و متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بإعلان طلاقها من زوجها محمد يوسف مقريف بعد أشهر قليلة من وضعها مولودتها الأولى "بيلالونا".

وكتبت روان بن حسين حكايتها المؤلمة مع زوجها عبر خاصية "ستوري" على موقع "أنستقرام" قائلة: "بما أن الجميع أصبح ينشر قصص عن المتحرشين، حبيت أنشر قصتي لأنها مشوقة".

وقالت: "عندما أعلنت عن الارتباط بمحمد يوسف مقريف شعر الجميع بالصدمة لزواجي من شخص تعمّد الإساءة إلي. بعد الزواج أصبحت أنا الملامة على كل أخطائه لدرجة أن البعض اتهمني بالجنون وعدم القدرة على التوازن".

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وأضافت: "خضعت لعلاج نفسي بسبب تصرفات زوجي الذي حاولت إصلاحه كثيراً بسبب حبي له لكني فشلت، فهو شخص نرجسي ومريض نفسي وخائن".

وكشفت روان عن إصابتها بمرض خطير قائلة: "تمنيت الاستمرار خوفاً من عدوانية الناس وإطلاق الشائعات ولكن بات الأمر مستحيلاً، وأريد من الجميع أن يعرف أنني سأنفصل عن زوجي الذي نقل إليّ فيروس HPV (الورم الحليمي البشري) بسبب علاقاته الجنسية المتعددة وقرار طلاقي نهائي".

واختتمت روان حديثها بقولها: "لم أر ابنتي منذ شهر ومشغولة في حملات التصوير والدعاية حتى أتمكن من إعالة ابنتي، الحمد لله قريباً سأبدأ صفحة جديدة من حياتي وأتمنى من كل النساء عدم السكوت على الظلم مهما كانت النتائج".

وكانت روان أعلنت ارتباطها رسمياً برجل الأعمال الليبي محمد يوسف المقريف عام 2017، واتهمته بالخيانة أثناء فترة الخطوبة ثم عادت واعتذرت منه، وفي 2019 حدث الزواج وأنجبت طفلة سمتها "بيلالونا".