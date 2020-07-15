سعد لمجرد يطرح أحدث أغنياته “عدى الكلام” الأربعاء

يستعد المطرب المغربي سعد لمجرد لطرح أغنيته الجديدة والذي تحمل اسم “عدى الكلام”، الأربعاء،والتي تعد أولى أغانيه باللهجة المصرية.

وأغنية “عدى الكلام” من كلمات أمير طعمية، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما،ومن المقرر طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الشهير “يوتيوب”.

وكان تم تأجيل طرح أغنيته الجديدة، حدادًا على وفاة الفنانة رجاء الجداوي، الذي رحلت عن عالمنا منذ أيام، نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد الذي تفشى في الوطن العربى والعالم.

وفي وقت سابق كتب سعد لمجرد عبر خاصية “الاستورى” على “انستجرام”، قائلًا :”احتراما لروح الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، سيتم تأجيل موعد طرح العمل الجديد، وسأخبركم قريبا بالموعد، اللهم ارحم السيدة رجاء الجداوي وأجعل مثواها الجنة”.

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وفي سياق آخر، شهدت قضية سعد لمجرد في اتهامه بالاعتداء الجنسي على إحدى الفتيات الفرنسيات، وذلك في عام 2017، وأصدر قاضي المحكمة تقريرًا نهائيًا يتّهم فيه لمجرد بالاعتداء الجنسي، وليس الاغتصاب ما يخفف عقوبته في المرحلة المقبلة.

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