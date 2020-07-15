أحمد حداد ينهى تصوير الفيلم الروائي «أما عن حالة الطقس»

القاهرة – لايف ستايل
انتهى المخرج أحمد حداد من تصوير فيلمه "أما عن حالة الطقس"، وهو الفيلم الروائي الطويل الأول له، ويعكف حاليا على وضع اللمسات الأخيرة له تمهيدا لعرضه في عدة مهرجانات سينمائية الفترة المقبلة.
ويقوم ببطولة الفيلم كل من حنان يوسف، حسن الجريتلي، فريدة الجريدي، آسر البدراوي، وعدد من الوجوه الشابة والجديدة مثل داليا رمزي ونجلا يونس وكريمان حجازي وسامي داوود ونائل علي وعمر جاهين، بالإضافة إلى عدد من النجوم ضيوف الشرف.
وتدور قصة فيلم "أما عن حالة الطقس" حول مخرج معتزل يعيد اكتشاف حياته من جديد بعد الطلاق وفي نهاية فترة شبابه، والفيلم من تأليف وإخراج أحمد حداد ومدير تصوير رمزي أدمون، ويعتبر العمل التجربة الإخراجية التاسعة في مسيرة أحمد حداد.
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