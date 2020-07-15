أحمد حداد ينهى تصوير الفيلم الروائي «أما عن حالة الطقس»

انتهى المخرج أحمد حداد من تصوير فيلمه "أما عن حالة الطقس"، وهو الفيلم الروائي الطويل الأول له، ويعكف حاليا على وضع اللمسات الأخيرة له تمهيدا لعرضه في عدة مهرجانات سينمائية الفترة المقبلة.

ويقوم ببطولة الفيلم كل من حنان يوسف، حسن الجريتلي، فريدة الجريدي، آسر البدراوي، وعدد من الوجوه الشابة والجديدة مثل داليا رمزي ونجلا يونس وكريمان حجازي وسامي داوود ونائل علي وعمر جاهين، بالإضافة إلى عدد من النجوم ضيوف الشرف.

وتدور قصة فيلم "أما عن حالة الطقس" حول مخرج معتزل يعيد اكتشاف حياته من جديد بعد الطلاق وفي نهاية فترة شبابه، والفيلم من تأليف وإخراج أحمد حداد ومدير تصوير رمزي أدمون، ويعتبر العمل التجربة الإخراجية التاسعة في مسيرة أحمد حداد.

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