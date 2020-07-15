أحمد زاهر ونضال الشافعي يواصلان تصوير «زنزانة 7»

القاهرة – لايف ستايل
يواصل الفنان أحمد زاهر والفنان نضال الشافعي تصوير فيلم "زنزانة 7" بعد توقف أكثر من عام بسبب ارتباطات أبطاله بأعمال أخرى وانتشار فيروس كورونا.
ومن المقرر طرح الفيلم في موسم عيد الأضحى المقبل ويشارك في بطولته عدد كبير من الأبطال منهم نضال الشافعي، ومايا نصري، ومن إخراج إبرام نشأت.
يذكر أن أحمد زاهر انضم مؤخراً لمسلسل "لؤلؤ" للفنانة الشابة مى عمر فى أولى بطولاتها المطلقة، ومن المقرر أن ينطلق التصوير الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تعاقدات النجوم، ومعاينة أماكن التصوير، والذى سيعرض خارج شهر رمضان وتجسد مى دورمطربة اسمها لؤلؤ ومن تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام.
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