خروج «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» من موسم عيد الأضحى

انتهى المخرج أحمد الجندي من إنهاء تصوير فيلمه الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، منذ شهور قليلة، استعدادا لعرضه جماهيريا، إلا أنه تم تأجيل هذه الفكرة حاليا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

علمنا أن العمل قد خرج من منافسات عيد الأضحى المقبل، وذلك بسبب عدم انتهاء أعمال المونتاج الخاصة به، بالإضافة إلى قلة عدد حاضري السينمات من خلال النسبة التي لا تتجاوز 25%.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول فكرة الزواج وحالات الطلاق، وفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، بطولة كريم عبدالعزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، محمد ثروت، ومن إخراج أحمد الجندي، ومن تأليف أيمن وتار.

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