"سيد درويش" تُعيد لقاء سويدان إلى الساحة الفنية

في مفاجأة كبري، قررت الفنانة المصرية لقاء سويدان التراجع عن قرار اعتزالها والمشاركة في بطولة عرض مسرحي بعنوان «سيد درويش»، الذي من المقرر انطلاق عروضه على مسرح البالون في موسم عيد الأضحي.

وعلمنا أن سويدان أبدت موافقتها بعد تلقيها عرضاً بالمسرحية، المقرر أن يشاركها بطولتها الفنان ميدو عادل، حيث يجسد الأخير شخصية الفنان المصري سيد درويش، فيما تؤدي سويدان دور الراقصة «جليلة» التي سبق وأن جسدتها الفنانة هند رستم في فيلم «سيد درويش» عام 1966.

يذكر أن لقاء سويدان أعلنت قرار اعتزالها التمثيل في 27 ديسمبر عام 2019 عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك، بدعوى عدم قدرتها على مسايرة الأوضاع التي تشهدها الساحة الفنية.

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