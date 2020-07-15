سيلفستر ستالوني يعزي جون ترافولتا برحيل زوجته

القاهرة – لايف ستايل بكلمات مؤثرة ، ساند النجم العالمي سلفستر ستالوني صديقه النجم جون ترافولتا بعد وفاة زوجته الممثلة الامريكية كيلي بريستون بسبب صراع مع مرض سرطان الثدي. ونشر سلفستر ستالوني صورة لـ جون ترافولتا وكيلي بريستون عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام وعلق قائلا :” قلبي يشعر بالتعاطف تجاه الممثلة والأم والزوجة المذهلة كيلي بريستون ولصديق عمري جون ترافولتا”. وأعلن ترافولتا عن رحيل زوجته فى وقت متاخر أمس الأحد قائلا : “أبلغكم بقلب يعتصره الألم أن زوجتي الجميلة كيلي خسرت معركتها التي استمرت عامين مع سرطان الثدي”. وتزوجا الثنائي ترافولتا وكيلى فى عام 1991 وذلك خلال لقائهما فى فيلم “ذا إكسبرتس” واسفر هذا الزواج الذى استمر لفترة طويلة ما قريب من 30 عاما عن طفلين ولد وبنت “جيت وايلا”. Advertisements قد يهمك ايضا: النجم العالمي سلفستر ستالوني سعيد برامبو الهندي ترافولتا يتحول إلى معجب مهووس لمطاردة نجمه المفضل في أحدث أفلامه

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