إيهاب فهمي ينفي مشاركة عمر كمال في فيلم «زنزانة 7»

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إنه سيوقف فيلم "زنزانة 7" إذا شارك فيه مطرب المهرجانات عمر كمال، مضيفا في تصريحات صحفية له: "الفيلم ده لو لقينا فيه عمر كمال مش هياخد ترخيص من النقابة إلا بقى لو عملنا عليه غرامة".

في نفس السياق قال الفنان إيهاب فهمي أحد أبطال الفيلم وعضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، إن نقابة المهن الموسيقية أوقفت عمر كمال عن الغناء، وبالتالي لا يمكن مخالفة قرارها، مؤكدا أن عمر كمال لن يشارك في الفيلم.

وكانت شركة الجذور للإنتاج الفني والمنتج أيمن يوسف، احتفلت بانتهاء تصوير آخر مشاهد فيلم "زنزانة 7"، فجر أمس الإثنين، بحضور أبطاله نضال الشافعي وأحمد زاهر وعبير صبري وأحمد التهامي ودخل الفيلم حاليا مرحلة المونتاج، ليكون جاهزا للعرض في موسم عيد الأضحى المبارك.

Advertisements

قد يهمك يهمك ايضاً:

عمر كمال يغني أغنية «بعيش» لـ تامر حسني

شوكولاتة سايحة لـ حسن شاكوش وعمر كمال تحقق 13.2 مليون مشاهدة