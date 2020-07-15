نشرالفنان حكيم كواليس آخر كليباته "قلبي يا ناس" بعد أشهر من إصدار الكليب نفسه. ونشر حكيم عبر حسابه بتطبيق انستغرام فيديو من الكواليس وعلق كاتبا: "كواليس فيديو كليب #قلبي_يا_ناس اول مره تشوفوها حصرياً على قناة اليوتيوب". كليب "قلبي يا ناس" تم طرحه تزامنا مع الاحتفال عيد الحب، ومن إخراج مازن نيازي وكلمات عصام حجاج وألحان تامر حجاج، وتوزيع ميدو مزيكا وإسلام شيبسي. قد يهمك أيضا: Advertisements تعرف علي ما فعله عادل إمام وأحمد زكي في حفل زفاف حكيم جويل ماردينيان تنشر صورة جديدة عبر "إنستجرام"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفنان حكيم يطرح كواليس قلبي يا ناس" عبر إنستغرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.