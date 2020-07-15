محمد قماح يستقر على اسم ألبومه الجديد وموعد طرحه

أكد المطرب محمد قماح، أنه يعمل هذه الفترة على تسجيل أغاني ألبومه الجديد، والمنتظر أن يتم طرحه قريبًا، وذلك بالاستديو الخاص به بمنطقة مصر الجديدة.

وأشار قماح، إلى أن الألبوم سوف يحمل اسم "قماح 2020"، وقد تم تسجيل أكثر من 10 أغان منه خلال الفترة القليلة الماضية.

وأضاف أن الألبوم تم تأجيل طرحه بسبب الأوضاع الحالية لانتشار فيروس كورونا، ومن المتوقع أن يتم طرحه بشكل كامل بعدما تستقر الأوضاع بشكل أكبر خلال الأسابيع المقبلة.

الجدير بالذكر أن قماح طرح ألبومه الأخير "ليالي زمان " عام 2019 عبر يوتيوب وأحد شركات الاتصالات وبعض التطبيقات الموسيقية، وضم الألبوم 8 أغاني متنوعة بين جميع أنواع الموسيقي والتي ترضي جميع الأذواق والأعمار.

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