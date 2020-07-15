بعد 26 أسبوع عرض.. ماذا حقق "الفيل الأزرق 2" في السينمات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: حقق فيلم "الفيل الأزرق 2"، 103 مليون و633 ألفًا و291 جنيهًا ، على مدار 26 أسبوع عرض بدور السينما. بينما حقق هذا الأسبوع إيردادت وصلت 1,471 جنيه. الفيلم تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، بطولة كريم عبدالعزيز، هند صبري، نيللي كريم، خالد الصاوي، تارا عماد.

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