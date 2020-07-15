بعد إجراء تعديلات.. المنتج أحمد السبكي يطرح أفيشًا جديدًا لـ "صاحب المقام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:

طرح المنتج أحمد السبكي، اليوم، الأفيش الرسمي لفيلم "صاحب المقام"، المقرر عرضه عبر منصة "شاهد" الإلكترونية، لأول مرة دون عرضه سينمائيًا، في سابقة تحدث للمرة الأولى لعمل سينمائي مصري.

وطرح السبكي الأفيش الجديد بعد إجراء بعض التعديلات على الأفيش الأول الذي انتشر عبر المواقع الصحفية، ومواقع التواصل الاجتماعي، وتصدره اَسر ياسين منفردًا.

بينما تم إضافة الفنان بيومي فؤاد للأفيش النهائي، وتحريك النجمة يسرا للأمام لتتصدر الأفيش بجانب اَسر ياسين.

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وكان المنتج أحمد السبكي قال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك تعديلات ستتم على أفيش الفيلم وأن الأفيشات المنتشرة ليست نهائية .

كما كشف لمصراوي أيضا أن الفيلم لن يعرض سينمائيا، وسيكتفي بعرضه على منصة شاهد والقنوات الفضائية بعد ذلك.

فيلم "صاحب المقام" هو أول فيلم صوفي مصري كما وصفه الكاتب إبراهيم عيسى، بطولة يسرا وآسر ياسين، وأمينة خليل، وريهام عبد الغفور، وبيومي فؤاد، والفنان الراحل إبراهيم نصر في أخر ظهور له، وتأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج ماندو العدل.