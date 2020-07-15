في عيد ميلاده.. هيثم شاكر: "٣٧ سنة ستر وكرم كبير من ربنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر :

يحتفل اليوم الأربعاء، الفنان هيثم شاكر، بعيد ميلاده ال ٣٧، إذ أنه من مواليد ١٥ يوليو ١٩٨٣.

ونشر هيثم، صورة له عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "37 سنة ستر وكرم كبير من ربنا سبحانه ‏وتعالى، الحمد لله على ما مضى والحمد لله على ما أنا به الآن، والحمد لله على ما سيأتي، ‏والحمد لله على كل حال".

يذكر أن، آخر ألبومات هيثم شاكر، كانت بعنوان"معرفة قديمة" وضم 12 أغنية، كما شارك في دراما رمضان الماضي بمسلسل "حب عمري".