محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر :
يحتفل اليوم الأربعاء، الفنان هيثم شاكر، بعيد ميلاده ال ٣٧، إذ أنه من مواليد ١٥ يوليو ١٩٨٣.
ونشر هيثم، صورة له عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "37 سنة ستر وكرم كبير من ربنا سبحانه وتعالى، الحمد لله على ما مضى والحمد لله على ما أنا به الآن، والحمد لله على ما سيأتي، والحمد لله على كل حال".
يذكر أن، آخر ألبومات هيثم شاكر، كانت بعنوان"معرفة قديمة" وضم 12 أغنية، كما شارك في دراما رمضان الماضي بمسلسل "حب عمري".
كانت هذه تفاصيل خبر في عيد ميلاده.. هيثم شاكر: "٣٧ سنة ستر وكرم كبير من ربنا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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