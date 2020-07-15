ريهام حجاج تعلق على أزمة ويل سميث وزوجته: إحنا الشعب الوحيد اللي شتمناه بأقذر الشتائم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

علقت الفنانة ريهام حجاج، على الجدل المثار حول النجم العالمي ويل سميث وزوجته جادا بينكيت، بعد اعتراف الأخيرة بدخولها في علاقة مع الرابر أوجست السينا خلال فترة انفصالها عن "سميث".

وعبر حسابها بموقع "فيسبوك"، تحدثت "ريهام"، عن الأمر منتقدة تعليقات بعض المصريين حول القصة، مؤكدة أن الشعب المصري هو الشعب الوحيد الذي سب النجم العالمي وزوجته، قائلة: "إحنا الشعب الوحيد في العالم اللي دخل على صور will smith وشتمه أقذر الشتائم هو ومراته وعيلته، اللي دخل شتم مراته واللي اتهمه إنه رافع اريال".

وأضافت: "وبغض النظر إيه اللي اتكتب إحنا الشعب الوحيد اللي دخل يكتب تعليقات، مافيش بجد أي شعب تاني لا صيني ولا هندي ولا حتي في الشعوب العربية، دا إن دل علي شيء فيدل على الآتي: (مش الكل طبعا عشان في ناس محترمة بس اغلبية اللي بيستخدم السوشال ميديا للأسف، أكتر ناس شتامين ونمامين ومتنمرين (مع إننا مفروض متدينين، معرفش إزاي".

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وتابعت: "خلصنا أمراضنا النفسية والحشرية على نفسنا وكشفنا أرف بعض فقلنا نكشف نفسنا للعالم بقى، إحنا الشعب الوحيد اللي تفانى في سوء استخدام السوشال ميديا والحمد لله ده كان الإنجاز الوحيد اللي حققناه منها، هو مش مفروض نحشر نفسنا ونحكم على حياة حد في العموم، فمنتهى الفجر والقدر الحكم على حياة حد لا هو من بلدك ولا ثقافتك ولا تفكيرك ولا تربيتك، يعني مش بس مش قادرين نحترم اختلاف بعض، لأ مش عارفين نحترم اختلاف الثقافات الأخرى، إحنا عدينا البراميل بلا راجعة".

وكانت جادا بينكيت اعترفت لزوجها "سميث" في برنامجها "Red Table Talk" وتحدثت معه عن زواجها الممتد لـ25 سنة قبل الخوض في المرحلة التي انفصلا فيها عن بعضهما، وكشفت عن صحة الشائعات التي ذكرت دخولها في علاقة مع الرابر أوجست ألسينا، قائلة: "كانت علاقتنا انتهت، ومع مرور الوقت دخلت في علاقة متشابكة مع أوجست"، ليرد عليها "سميث": "تشابك؟ كانت علاقة؟"، لتجيب الزوجة: "كنت أشعر بألم شديد وكنت مكسورة للغاية"