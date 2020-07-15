بينها The Space Between.. أفلام السهرة الليلة على القنوات الفضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحرص مجموعة من القنوات، على عرض باقة متميزة من الأفلام التي نالت جوائز عالمية أو حققت إيرادات ضخمة؛ لتحقيق التسلية والترفيه لجماهير الوطن العربي.

ويقدم لكم "الخليج 365" خريطة بأبرز أفلام السهرة اليوم الأربعاء 15 يوليو:

MBC 2

في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، الجمهور على موعد مع فيلم المغامرة Where the Wild Things Are، إنتاج عام 2009، بطولة ماكس ركودرز، مارك رافالو، ومن إخراج سبايك جونز.

تدور أحداث الفيلم، عندما يشعر ماكس وهو صبي صعب المراس وحساس بعدم اكتراث من حوله به في المنزل، يقوم بالهرب إلى جزيرة حيث يلتقي بمخلوقات غامضة وغريبة مشاعرها غير متوقعة كما هي أفعالها.

أما في تمام الساعة العاشرة مساءً، تعرض القناة فيلم الرومانسية والخيال العلمي The Space Between Us، إنتاج عام 2017، بطولة جاري أولدمان، أسا بترفيلد، كارلا جوجينو، بريت روبرتسون، ومن إخراج بيتر شيلسوم.

تدور أحداث الفيلم حول طفل مراهق ولد في كوكب المريخ، والتقى في حياته بأربعة عشر شخصا فقط، أثناء بحثه عن أدلة حول هوية والده والكوكب الذي يحتضن موطنه الذي لم يعرفه قط، تبدأ صداقة عبر الانترنت بينه وفتاة محنكة تقطن في ولاية كولورادو تدعى تولسا، فيقرر الانتقال إلى كوكب الأرض

MBC Max

في تمام الساعة التاسعة مساءً، تعرض قناة "إم بي سي ماكس" الفيلم الموسيقي Footloose، إنتاج عام 2011، وهو إعادة لفيلم صدر عام 1984، ويحمل نفس الاسم، بطولة كيني وورمالد، جوليان هوف، مايلز تيلر، آندي ماكدويل، دينيس كويد، تأليف وإخراج كريج بروير.

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يتتبع الفيلم قصة شابًا ينتقل من بوسطن إلى بلدة صغيرة في الجنوب ويحتج على حظر البلدة للرقص، ولكن سرعان ما تتغير الأمور عندما يقرر أن يتحدى ذلك الحظر.

وفي تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، تعرض القناة الفيلم الموسيقي Across The Universe، إنتاج عام 2007، بطولة جيم ستارجس، إيفان رايتشل، جو أندرسون، دانا فوكس، ومن إخراج جوليا تيمور.

يحتوي الفيلم على 33 مؤلفة لفرقة البيتلز، وترشح الفيلم للفوز بجوائز أوسكار وجولدن جلوب.

MBC Action

وتعرض قناة "إم بي سي أكشن"، في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، فيلم الرعب والأكشن Underworld: Awakening، إنتاج عام 2012، بطولة كيت بيكينسيل، ثيو جيمس، تشارلز دانس، كتابة لين وايزمان وريتشارد رايت.

تدور أحداث الفيلم، عندما يكتشف البشر وجود مصاصي الدماء والمستذئبين، تنشب حرب بهدف القضاء عليهم، فتقود مصاصة الدماء المحاربة سيلين المعركة ضدهم.

MBC Bollywood

في تمام الساعة التاسعة مساءً تعرض قناة "إم بي سي بوليوود"، الفيلم الكوميدي الرومانسي Kapoor & Sons، إنتاج عام 2016، بطولة سيدهارت ملهوترا، فواد خان، عليا بهات، ومن إخراج شاكون بترا.

تدور أحداث الفيلم حول الأخوان راهول وأرجون، الذان يقرران البعد عن بعضهما البعض منذ فترة طويلة للعودة إلى منزل طفولتهما عندما يصاب جدهما البالغ من العمر 90 عاما بنوبة قلبية.