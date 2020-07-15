أشرف عبد الباقي يعلن عودة مسرحية"جريما في المعادي" يومي ١٦ و١٧ يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

أعلن الفنان أشرف عبد الباقي، عن عودة عرض مسرحية "كلها غلط.. جريما في المعادي"، على خشبة مسرح الريحاني.

وكتب عبد الباقي، عبر حسابه على تويتر، قائلا : "‏مستنينكم بكرة وبعده ١٦ و ١٧ يوليو، على مسرح الريحاني بمسرحية كلها غلط - جريما في المعادي".

المسرحية رواية كوميدية إنجليزية أخذ عبد الباقى حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض فى مصر، وتعرض أيضًا فى عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي بجانب لندن، وهي تأليف Henry Lewis و Jonathan sayerو Henry shields

مسرحية"كلها غلط- جريما في المعادي" بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب وإخراج اشرف عبد الباقي، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي.