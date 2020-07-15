وفاء عامر لـ "الخليج 365": انتهي من "خان تيولا" بعد يومين.. ولم أتخذ قرارًا نهائيًا بشأن "شارع 9"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رودينا خيري:

كشفت الفنانة وفاء عامر عن قرب انتهاء تصوير فيلم" خان تيولا" الذي تقوم ببطولته إلى جانب كل من الفنان نضال الشافعى وراندا البحيرى، ومحمود البزاوى .والذي تدور أحداثه حول البقاء والتمسك بالحياة داخل فندق تم بناؤه خلال الحرب العالمية الثانية عام 1939.

وقالت "عامر" في تصريح خاص لـ"الخليج 365": " يتبقى يومين فقط على انتهاء خان تيولا الذي تقرر عرضه عقب انتهاء أزمة فيروس كورونا".

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أما عن مشاركتها في مسلسل " شارع 9" فأوضحت: " لم أقرأ سوى عشر حلقات ولم اتخذ قرارًا نهائيًا بشأن الموافقة على العمل لأنني لا أوافق على أي عمل بسهولة بل أعيد النظر فيه مراراً وتكراراً ولا أقدم سوى الأعمال الصعبة والمميزة كما عودت جمهوري "

وتابعت: " العام الماضي تغيبت عن الدراما الرمضانية لأنني لم أجد ما يناسبني، ولم أشعر بالضيق آنذاك وهذا العام أيضاَ لم استقر حتى الآن على أي عمل رمضاني ولن اكترث إلا لجودة العمل الذي يجعلني فخورة بتقديمه في أرشيفي الفني، حتى ولو خرجت من السباق الرمضاني لهذا العام أيضاً"

الجدير بالذكر، أن مسلسل "شارع 9" من تأليف مصطفى محرم، وإخراج محمد عبد الخالق، ويشارك في بطولته رانيا يوسف، أحمد وفيق، محمود عبد المغنى، نرمين الفقى، ياسر على ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش.