كل واحد شايفك على مزاجه".. ياسمين رئيس توجه رسالة غامضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرصت الفنانة ياسمين رئيس، على توجيه رسالة غامضة، عبر حسابها على تويتر.

ونشرت ياسمين، صورة جديدة لها، وعلقت: "إنك تعبر عن نفسك وتكون حقيقي وتكلم بصراحة قدام كل الناس شيء صعب.. والأصعب لما تكون معروف وكل واحد شايفك على مزاجه".

يذكر أن، ياسمين رئيس، تعاقدت مؤخرا مع المنتج أحمد السبكي، على المشاركة في بطولة فيلم"جارة القمر" الذي يخرجه زوجها هادي الباجوري، كما تعاقدت أيضا على فيلم "تحت تهديد السلاح" إخراج ماندو العدل وتأليف أيمن بهجت قمر.