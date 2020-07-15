تامر حسين يشيد بأبطال الجيش المصري

اشاد الشاعر تامر حسين بأبطال القوات المسلحة، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وصرح تامر حسين بأبيات من الشعر قائلًا: تحيا مصر تحيا وعيونها تملى صاحيه .. وعيونها فى كل ناحية وفى مليون إتجاه.. تحيا مصر حُرة .. تحيا ألف مرة .. تحيا مهما يجرى لنهاية الحياه .. .. تحيا مهما يجرى لنهاية الحياه .. جنودنا رجالة. Advertisements يذكر أن الشاعر تامر حسين طرح مؤخرًا أغنية بعنوان حالفين بعون الله، والأغنية غناء المجموعة، وألحان أحمد زغلول، وتوزيع أحمد وجيه، كما حققت الأغنية نجاحًا مذهلًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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