إليسا تستعين بأغنية "بدي دوب"في الترويج لألبومها الجديد

تستمر الفنانة إليسا في نشر دعايا ألبومها الغنائي الجديد المقرر طرحه خلال الفترة الصيفية الجارية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

نشرت إليسا صورة دعائية جديدة لألبومها وهي مستلقية على ظهرها وتداعب كلبها وفي خلفية الصورة كليب أغنيتها "بدي دوب" الذي عرض في عام 2000، وعلقت على الصورة قائلة:"20 عام مضت، أشعر وكأنه أمس".

تعتبر ذه الصورة هي المرحلة الدعائية الثانية بعد الصورة الأولى التي طرحتها في وقت سابق، وأعلنت بها عن طرح ألبومها الجديد.

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يذكر ان إليسا قد عاشت حالة فنية نشطة في أزمة كورونا حيث طرحت مؤخراً أغنية "قهوة الماضي" وسجلت أكثر من 4 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات:سهام

شعشاع، ألحان:محمد رحيم، توزيع:كمال خوري.

بالإضافة إلى أغنية "هنغني كمان وكمان" التي طرحتها خلال شهر إبريل الماضي، وسجلت أكثر من7 مليون مشاهدة، من كلمات:شادي نور، ألحان:محمد يحيى، توزيع:إلهامي دهيمة.

وقدمت إليسا مؤخراً حفل غنائي "أون لاين"وتم إذاعته عبر إحدى المنصات الإليكترونية الشهيرة ، خلال شهر يونيو الماضي، وقدمت خلاله باقة غنائية مميزة من آخر ألبوماتها "إلى كل اللي بيحبوني" وحصل الحفل على نسبة مشاهدة عالية، وتصدر المراكز الأولى في محركات البحث المختلفة.