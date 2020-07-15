فيديو .. مروان خوري يطرح كليب كمل حياتك

طرح النجم مروان خوري أحدث كليباته، والذي يحمل اسم كمل حياتك، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.
وكليب كمل حياتك من فالنتينا خوند، والأغنية من كلمات وألحان مروان خوري، وتوزيع
يذكر أن النجم مروان خوري طرح مؤخرًا أغنية بعنوان علقتني، والأغنية من كلمات وألحان مروان خوري، وتوزيعداني خوري، كما حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.
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