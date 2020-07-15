فيديو .. دراكونيان يطرح أحدث أغانيه Sorrow Of Sophia

طرح الباند العالمي دراكونيان أحدث أغنياته، والتي تحمل اسم Sorrow Of Sophia، وجاء ذلك عبر قناة نابالم ريكوردز الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. العالمي يوتيوب. وأغنية Sorrow Of Sophia، من ألبوم Under A Godless Veil، والمقرر طرحه يوم الجمعة الموافق 30 من شهر أكتوبر المقبل. الجمعة الموافق 30 من شهر أكتوبر المقبل. Advertisements يذكر أن الباند العالمي دراكونيان طرح مؤخرًا أغنية بعنوان Lustrous Heart، كما حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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