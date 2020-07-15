محمد محسن يقدم النشيد الوطني السابق "اسلمي يامصر" بمشاركة زوجته هبة مجدي

أعاد الفنان محمد محسن تقديم النشيد الوطني السابق "اسلمي يامصر"، وقام برحه منذ ساعات على قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

قدم محسن الأغنية بطريقة الفيديو كليب، مع خلفية موسيقية اقتصرت على البيانو فقط بأنامل الفنان يحيى

يوسف، وتم التصوير بمناطق مختلفة من العاصمة القاهرة، والكليب من إخراج حسام حامد.

و شاركته الظهور في الكليب زوجته الفنانة هبة مجدي.

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يعود نشيد"اسلمي مصر"إلى عام 1923 حيث كان

النشيد الوطني الرسمي لمصر حتى عام 1936، من كلمات الشاعر والأديب المصري مصطفى صادق الرافعي، ومن ألحان:صقر علي، ومازال يقدم حتى الآن كنشيد لكلية الشرطة.

يذكر أن محسن قد طرح مؤخراً أحدث أغنياته "عطشان" عبر يوتيوب، وسجلت أكثر من 300 ألف مشاهدة، من كلمات:مصطفى إبراهيم، ألحان:محمد محسن، توزيع:رفيق عدلي.