غداً.. سعد العود يقدم حفل غنائي بعنوان"حمد الله على السلامة"

تستقبل ساقية عبدالمنعم الصاوي حفل جديد بعد فترات الحظر والعزل بعنوان "حمدلله على السلامة" لعازف العود والمطرب سعد العود، غدآ الخميس الموافق 16 من يوليو في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً على مسرح النهر.

سعد العود فنان مصري مستقل ، كان شغفه بالموسيقي وخاصة الة العود له الاثر الاكبر في تحويل مساره للفن ،

علي مدار فتره تجاوزت العشر سنوات ابدع سعد العود في الغناء المصحوب بالعزف علي الة العود مما ادي لاقتران اسمه بها.

قدما مختلف الوان العزف والغناء الشرقي بمختلف اللهجات، واحياء كلاسيكيات الموسيقي العربية وتقديمها بتوزيعات حديثة محافظا علي هويتها الشرقية، كما يقدم

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مزجا للموسيقي المعاصرة.

ويشار إلي ان تقام حفلات ساقية عبدالمنعم الصاوي مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية الذى نص عليها بيان رئاسة الوزراء من حيث نسبة الدخول التى لن تتجاوز ال 25% واجراءات التعقيم وعدم السماح بالدخول لمن لا يرتدون الكمامة.

وفى هذه الظروف قررت الساقية ان تستقبل جمهورها بشكل مختلف كوسيلة لمراعاة التباعد الاجتماعى فسيجلس بجوار الحضور مجموعة منوعة من فنانى الزمن الجميل من خلال صور لهم مطبوعة على الكراسي.