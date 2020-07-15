هجوم حاد على لطيفة بسبب توقع مشؤوم

متابعة بتجـــــــــــرد: أحدثت الفنانة التونسية لطيفة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تناقل بعض الحسابات تغريدة اعتبرها الكثير من المتابعين نذير شؤوم.

وفي التفاصيل أن الفنانة كتبت على حسابها على “تويتر”: “شوفوا الأخبار. ربنا يحمي مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب”. وسألت بعد ذلك: “شو رأيكم؟ حيحصل حرب اليومين الجايين؟”.

وعرضها هذا لموجة واسعة من الانتقادات على حسابها كما على الحسابات التي اعادت نشر التغريدتين على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”. واستغرب الكثيرون هذا التوقع معتبرين أنه يدل على التشاؤم والسوداوية.