Jul 15, 2020
في الساعات الماضية، اعلنت النجمة المصرية نبيلة عبيد ان الكاتب المصري محمود قاسم يعمل على إعداد كتاب يتناول اعمالها السينمائية تحت عنوان “سينما نبيلة عبيد”.
وفي تصريحات خاصة لـ “العربية.نت” أكدت نبيلة عبيد أن الكتاب سيتناول أعمالها السينمائية ولن يتطرق إلى حياتها الشخصية، حيث طلب منها الكاتب محمود قاسم تقديمه، ورأى في سينما نبيلة عبيد ما يستحق تقديمه من خلال كتاب يقرأه الجميع.
وحول تأكيدها على أن الكتاب سيتناول الرحلة السينمائية فقط ولن يتناول حياتها، أوضحت نجمة مصر الأولى ل، “العربية.نت” أنها بعد ذلك ستشرف على تقديم كتاب يتولى توثيق كافة مراحل حياتها وكيف كانت تشعر حينما تمر من أمام دور العرض، وتجد الملصق الخاص بالفيلم، وحينما يكون ترتيب اسمها الثالث كانت تؤكد لنفسها أن غدا سيصبح اسمها في مرتبة أفضل.
كما شددت نبيلة عبيد الى أنها ستوصي بألا يتم تقديم أي عمل فني عن حياتها سواء في السينما أو التلفزيون، لأن حينما شاهدت الأعمال التي تقدم عن النجوم وحياتهم لم تعجبها قائلة “اللي شوفته معجبنيش”.
كانت هذه تفاصيل خبر ردّ صادم من نبيلة عبيد حول تقديم أعمال فنية عن حياتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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