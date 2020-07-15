جافيسيا ليسلي أول سمراء تلعب دور المرأة الخفاش في «باتمان»

وكانت الممثلة الأسترالية روبي روز قد تخلت عن الدور بعد الموسم الأول ليختار القائمون على العمل ليسلي في بادرة غير مسبوقة للاستعانة بممثلة ذات بشرة سمراء لتجسيد دور البطلة الخارقة.

وما ساعد على اختيار ليسلي إجادتها الفنون القتالية وخاصة لعبة المواي تاي، ورشاقتها، ما يؤهلها لإجادة أدوار الأكشن.

من جانبها، أعربت ليسلي (البالغة 33 عاماً) عن فخرها وسعادتها لاختيارها للدور في المسلسل التليفزيوني، منوهة بأنها كانت معجبة بأداء البطلة السابقة للعمل، لذلك لن تحاول أن تمحوها أو تلغيها.

الطريف أن شركة وارنر براذرز المنتجة للعمل وصفت ليسلي في بيان رسمي بأنها شخصية محبوبة، فوضوية، لطيفة وغير مروضة، منوهة بأنها قادرة على تجسيد الشخصية ووضع بصمتها الفنية الإبداعية الخاصة بها عليها.

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ووصف البيان شخصية «المرأة الخفاش» بأنها فتاة تسرق الحليب من قطط الشوارع، ولكنها يمكن أن تقتل من يقف في طريقها بيديها، تجسد نوعاً خطراً من المقاتلين، شديدة المهارة والذكاء وغير منضبطة.

وكانت ليسلي قد ولدت في قاعدة عسكرية أمريكية بألمانيا في 30 مايو 1987، وانتقلت مع عائلتها إلى ميريلاند الأمريكية، ودرست في جامعة هامبتون، قبل أن تنتقل إلى لوس أنغلوس لتحقق حلمها في التمثيل.

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