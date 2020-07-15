فرقة عبد الحليم نويرة تقدم أمسية من سلسلة “كلثوميات” على المكشوف

باقة من روائع كوكب الشرق تأتي ضمن سلسلة كلثوميات التي تقدمها فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو أحمد عامر يستمتع بها جمهور الأوبرا خلال الأمسية، و المقامة في الثامنة مساء الجمعة 17 يوليو على المسرح المكشوف.

ويغني فيها لي شوي شوي لزكريا أحمد علي بلد المحبوب- دليلي إحتار لـ رياض السنباطي، إسأل روحك لمحمد الموجى، فكروني لمحمد عبد الوهاب أداء غادة آدم وحسناء.

يذكر أن سلسلة حفلات كلثوميات تأتي ضمن خطة دار الأوبرا المصرية لإحياء تراث الموسيقى العربي ونشره للأجيال الجديدة والشباب باعتباره جزء أصيلًا من تاريخ مصر الثقافي والحضاري.

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