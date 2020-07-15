شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تهنئ محمد بن راشد بعيد ميلاده: حفظك الله ودمت فخرا للعرب والإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الفنانة التونسية لطيفة، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، بعيد ميلاده الـ71، اليوم الأربعاء، وعلقت: "حفظك الله ودمت فخرا للعرب وللإنسانية جمعاء".

ونشرت الفنانة لطيفة صورة تجمعها بالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وعلقت عليها عبر حسابها الرسمي بتويتر :"حفظك الله ودمت فخرا للعرب وللإنسانية جمعاء، فخر العرب".

لطيفة ومحمد بن راشد



لطيفة

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وفى سياق متصل تصدر هاشتاج الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بمناسبة يوم ميلاده الذي يصادف اليوم 15 يوليو، وفق الإمارات اليوم.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع هذه المناسبة، بشكل واسع، فأطلقوا وسم #محمد_بن_راشد، ووسم #فخر_الوطن، اللذين تصدّرا الترند على "تويتر" في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعايد من خلالهما المتابعون محمد بن راشد في يوم ميلاده.

وعبر المغردون، في هذه المناسبة، عن حبهم له، متمنين له طول العمر ودوام الصحة والعافية والاستمرار بالعطاء، فقال أحد المغردين: "اليوم كان ولايزال في صدى الأيام فرحة.. ميلاد العز والوفاء والعطاء.. اليوم عيد ميلاد سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. يوم للوطن الذى حباه الله بقائد من طراز فريد.. هو يوم عيد.. الرائعون حياة لمن حولهم".

وقالت أخرى: "إلى القائد الذي لا يعرف المستحيل، المُلهم وفخر الأجيال.. عسى عمرك مديد سيدي صاحب السمو الشيخ ".