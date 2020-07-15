شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد ثروت أباظة .. اعتبر توفيق الحكيم أباً له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تميزت كتاباته بسلاسة الأسلوب وجمال المعانى، والحبكة الدرامية الشديدة والوصف الراقى، مما جعله كاتبا فريدا من نوعه، فلم يكن ثروت أباظة التى تحل اليوم ذكرى ميلاده كاتبا عاديا، بل استطاع بأسلوبه أن يترك بصمة مميزة فى عالم المؤلفات، وكذلك استطاع أن يترك إرثا عظيما لا تستطيع أن تنساه على مر الزمان.

ويبدو أنه قد ورث الكتابة من عائلته، فكانت عائلة أباظة الشركسية عائلة أدبية، فهى من أنجبت أيضا الأديب دسوقى أباظة، والده وكذلك أعماله عزيز أباظه وفكرى أباظة، بدأ ثروت أباظة الكتابة وهو لم يتخط عمره الستة عشر عاما، وقدم قصص قصيرة ومسلسلات إذاعية وهو فى سن صغير ثم لتجه إلى الرواية والتى تحول عددا منها إلى أفلام ولاقت نجاحا كبيرا .

عرف الكاتب ثروت أباظة بآراءه الصادمة للنظام مما جعله يدخل فى صدام دائم مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ومن بعده الرئيس أنور السادات ، وتعد أشهر وقائعه عندما كتب رواية شيء من الخوف وتم تحويلها لفيلم ، ولكن تم منعها من العرض ، مما دفعه لتقديم شكوى ضد ذلك ، فقرر الرئيس الراحل عبد الناصر أن يشاهد الفيلم ، وكان الفيلم تدور أحداثه حول فتاة تدعى فؤاده تحب شاب يدعى عتريس ولكن يتحول هذا الشاب من شخص بريء لشخص كاسر ومجرم ، ويحدث صراع كبير بينهم ينتهى برفضها الاستسلام إلى أن ماتت .

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بعدما شاهد عبد الناصر الفيلم قرر عرضه وقال جملته " إن كنت بمثل تلك البشاعة فمن حق الناس أن يقتلونى " وبعد عرض الفيلم حاز على نجاح كبير وظل خالد فى ذاكرة الجمهور إلى الأن وتتوارثه الأجيال ، كان ثروت أباظه اتخذ من توفيق الحكيم أبا له وكان يستشيره فى كل شيء ، وقال عنه توفيق الحكيم لم يكتب الأعمال الأدبية فقط بل كتب الأدباء نفسهم ، وكان يعتبر نفسه نبتا مما زرع توفيق الحكيم .

ومن أشهر اعماله أيضا " هارب من الأيام " والتى تناولت حياة القرى المصرية وبرع فيها فى رسم وتجسيد الأشخاص ، وكتب مقدمة تلك الرواية الاديب نجيب محفوظ الذى رأى أنها من أروع الروايات التى جسدت القرية المصرية ، وحصل من خلال تلك الرواية على جائزة الدولة التشجيعية ، ومن رواياته ايضا " لم تشرق الشمس " التى اهداها لوالده وكانت تعرض الاصل الطيب والاخلاق الحميدة التى تتكون بالفطرة عند الشخص ، وكذلك الصفات السيئة والخيبات التى يتلقاها الشخص من واقع الحياة .