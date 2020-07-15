شكرا لقرائتكم خبر عن عزت العلايلى: لا تنسوا النجوم كبار السن.. استفيدوا من خبراتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد حالة الغضب التى أعلنها بعض نجوم الفن الكبار أمثال لطفي لبيب وعبد الرحمن أبوزهرة لتجاهل بعض المخرجين والمنتجين لهم وعدم الاستعانة بهم في الأعمال الدرامية والسينمائية، قال النجم القدير عزت العلايلي في تصريح خاص لليوم السابع: لا تنسوا النجوم كبار السن استعينوا بهم واستفيدوا من خبراتهم الفنية.

وأضاف العلايلى أن العمل بالنسبة لهم حافز معنوى ونفسي كبير يزيح عنهم أى هم أو مرض، أما بالنسبة له فقال إنه الحمد لله يتمتع بصحة جيدة ويعرض عليه بعض الأعمال الدرامية وهو يقوم بدراستها حاليا ولم يقرر إن كان سيوافق أم لا.

وتابع العلايلى أنه يرضى برزقه وبما قسمه الله له وأن الدور ينادى صاحبه، كما أشار إلى أنه يدرك أن ما يمر على الأجيال ما هو إلا شىء طبيعى وسنة الحياة.

Advertisements

يذكر أن النجم القدير عزت العلايلى كانت آخر مشاركة درامية له فى مسلسل "قيد عائلي" حيث ظهر خلال الأحداث بشخصية تاجر أخشاب كبير وزوج الفنانة ميرفت أمين ويتعرض للعديد من المواجهات مع تجار الأخشاب فى السوق فى إطار درامى مشوق.