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عزت العلايلى: لا تنسوا النجوم كبار السن.. استفيدوا من خبراتهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد حالة الغضب التى أعلنها بعض نجوم الفن الكبار أمثال لطفي لبيب وعبد الرحمن أبوزهرة لتجاهل بعض المخرجين والمنتجين لهم وعدم الاستعانة بهم في الأعمال الدرامية والسينمائية، قال النجم القدير عزت العلايلي  في تصريح خاص لليوم السابع: لا تنسوا النجوم كبار السن استعينوا بهم واستفيدوا من خبراتهم الفنية.

 

وأضاف العلايلى أن العمل بالنسبة لهم حافز معنوى ونفسي كبير يزيح عنهم أى هم أو مرض، أما بالنسبة له فقال إنه الحمد لله يتمتع بصحة جيدة ويعرض عليه بعض الأعمال الدرامية وهو يقوم بدراستها حاليا ولم يقرر إن كان سيوافق أم لا.

 

وتابع العلايلى أنه يرضى برزقه وبما قسمه الله له وأن الدور ينادى صاحبه، كما  أشار إلى أنه يدرك أن ما يمر على الأجيال ما هو إلا شىء طبيعى وسنة الحياة.

 

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يذكر أن النجم القدير عزت العلايلى كانت آخر مشاركة درامية له فى مسلسل "قيد عائلي" حيث  ظهر خلال الأحداث بشخصية تاجر أخشاب كبير وزوج الفنانة ميرفت أمين ويتعرض للعديد من المواجهات مع تجار الأخشاب فى السوق فى إطار درامى مشوق.

 

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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