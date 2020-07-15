شكرا لقرائتكم خبر عن عزت العلايلى: لا تنسوا النجوم كبار السن.. استفيدوا من خبراتهم والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف العلايلى أن العمل بالنسبة لهم حافز معنوى ونفسي كبير يزيح عنهم أى هم أو مرض، أما بالنسبة له فقال إنه الحمد لله يتمتع بصحة جيدة ويعرض عليه بعض الأعمال الدرامية وهو يقوم بدراستها حاليا ولم يقرر إن كان سيوافق أم لا.
وتابع العلايلى أنه يرضى برزقه وبما قسمه الله له وأن الدور ينادى صاحبه، كما أشار إلى أنه يدرك أن ما يمر على الأجيال ما هو إلا شىء طبيعى وسنة الحياة.
يذكر أن النجم القدير عزت العلايلى كانت آخر مشاركة درامية له فى مسلسل "قيد عائلي" حيث ظهر خلال الأحداث بشخصية تاجر أخشاب كبير وزوج الفنانة ميرفت أمين ويتعرض للعديد من المواجهات مع تجار الأخشاب فى السوق فى إطار درامى مشوق.
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