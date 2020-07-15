شكرا لقرائتكم خبر عن أرملة مظهر أبو النجا تهدى متحف القومى للمسرح بعض مقتنيات زوجها الراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدت الفنانة آمال حلمى أرملة الفنان الراحل مظهر أبو النجا، لمتحف المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بعض المقتنيات التى تخص الفنان الراحل، وذلك إيمانًا منها ودعما للمشروع الطموح الجارى تنفيذه لحفظ وعرض مقتنيات رواد المسرح والموسيقى والفنون الشعبية .

ويقيم المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية فى إطار توجيهات وزيرة الثقافة دكتورة إيناس عبد الدايم ، وإشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، جناح داخل كل مسرح تابع للبيت الفنى للمسرح الذى يرأسه الفنان إسماعيل مختار، والبيت الفنى للفنون الشعبية والذى يرأسه الفنان دكتور عادل عبده ليشمل هذا الجناح مقتنيات رواد المسرح .

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والمقتنيات التى أهدتها الفنانة آمال حلمى عبارة عن بدلة الفنان الراحل مظهر أبو النجا، وعدد إثنين جاكت له، وكذلك عدد اثنين جلباب، وقميص خاص بالفنان الراحل، بالإضافة لجواز سفره وكارنيه النقابة اللذين يحملان اسم مظهر أبو النجا.

الجدير بالذكر أن سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب قد أهدت للمركز خلال الفترة الماضية جزء من مقتنياتها والتى تتمثل فى فستان لها الذى جسدت به دورها بالعرض المسرحى سكة السلامة ، واخر أرتدته خلال اداء شخصية بعرض الفتى مهران ، وحقيبة يدها استخدمتها فى عرض خيال الظل ، بالإضافة للنظارة الشمسية الخاصة بها ، كما وعدت المركز بإهداء مجموعة أخرى من مقتنياتها خلال الفترة القادمة.



