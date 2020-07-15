فيديو.. هيثم شاكر 37 عاما تحديات ونجاحات

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نجاح كبير حققه هيثم شاكر منذ بدء مشواره الفنى ، إلا أنه لا يخلو من مراحل صعبة تخطاها شاكر بعزم شديد وإيمان بنفسه وبالله، أبرز تلك المراحل حين تلقى جمهوره صدمة إصابته بالسرطان، حين نشر عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، سر غيابه عن الساحة الغنائية 5 سنوات، وكواليس إصابته بمرض خبيث دون أن يفصح عن نوع هذا المرض.
"كشف شاكر فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أنه بالفعل أصيب بورم خبيث فى المعدة والقولون، منذ 6 سنوات، وتم استئصال جزء كبير من المعدة فى لندن، ثم استغرق فترة طويلة فى التنقل ما بين العاصمة البريطانية ومصر للعلاج، وهو ما أدى إلى انخفاض وزنه بشكل كبير.
وأضاف النجم الغنائى هيثم شاكر، أنه التزم الصمت طوال هذه السنوات، لأنه لا يريد أن يرى العطف عليه فى عيون أحد، وتجنبا للكلام حوله حتى لا يقال إنه يتاجر بمرضه.
وأكد شاكر أن غيابه عن الساحة طوال هذه السنوات أمر خارج عن إرادته تماما، حيث أبعده المرض رغما عنه، موضحا أن أسعد لحظات حياته هى التى يقف فيها أمام جمهوره للغناء.
بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده نتذكر أشهر أغنيات هيثم شاكر ، أولها كليب أغنية احلف بالله أول كليب فى مشواره الغنائى، طرحه 2001، وحققت نجاحا كبيرا.
كليب خليك جنبي واحدة من أشهر أغانى ألبوم "خليك جنبي" عام 2004 وحقق نجاحات كبيرة وشهرة واسعة وصور هيثم 3 أغنيات من هذا الألبوم و هى "خليك جنبى، أهون عليك، إيه فكرك بيا".
أيامى معاك من كلمات أمير طعمية، وألحان محمد النادي، وتوزيع أحمد إبراهيم
أغنية ياما ياما
طرح النجم هيثم شاكر أغنية "ياما ياما" ضمن أخر ألبوماته، والأغنية كلمات أمير طعيمة، ألحان محمد النادي، توزيع أحمد إبراهيم.
يذكر أن آخر ألبومات هيثم شاكر "معرفة قديمة" وضم 12 أغنية هى"ماتوصونيش" كلما أيمن بهجت قمر وألحان عمر ومصطفى وتوزيع شريف مكاوى، "لحقتينى" كلمات نادر عبد الله وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم، "يا حبيبة" كلمات أمير طعيمة وألحان عمر ومصطفى وتوزيع شريف مكاوى، "إحنا افترقنا" كلمات رمضان محمد وألحان شادى حسن وتوزيع أحمد وجيه، و"مش مهم أنا" كلمات محمد رفاعى وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم.
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