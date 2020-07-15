شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هيثم شاكر 37 عاما تحديات ونجاحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل الفنان والمطرب هيثم شاكر، اليوم الأربعاء، بعيد ميلاده الـ 37 ، إذ إنه من مواليد 15 ‏يوليو عام 1983 فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية لأبوين مصريين، ونشر شاكر، ‏صورة له عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "37 سنة ستر وكرم كبير من ربنا سبحانه ‏وتعالى، الحمد لله على ما مضى والحمد لله على ما أنا به الآن، والحمد لله على ما سيأتى ‏والحمد لله على كل حال".‏

نجاح كبير حققه هيثم شاكر منذ بدء مشواره الفنى ، إلا أنه لا يخلو من مراحل صعبة تخطاها ‏شاكر بعزم شديد وإيمان بنفسه وبالله، أبرز تلك المراحل حين تلقى جمهوره صدمة إصابته ‏بالسرطان، حين نشر عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، سر ‏غيابه عن الساحة الغنائية 5 سنوات، وكواليس إصابته بمرض خبيث دون أن يفصح عن نوع ‏هذا المرض‎.‎

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‎"‎كشف شاكر فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أنه بالفعل أصيب بورم خبيث فى المعدة والقولون، ‏منذ 6 سنوات، وتم استئصال جزء كبير من المعدة فى لندن، ثم استغرق فترة طويلة فى التنقل ‏ما بين العاصمة البريطانية ومصر للعلاج، وهو ما أدى إلى انخفاض وزنه بشكل كبير‎.‎

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وأضاف النجم الغنائى هيثم شاكر، أنه التزم الصمت طوال هذه السنوات، لأنه لا يريد أن يرى ‏العطف عليه فى عيون أحد، وتجنبا للكلام حوله حتى لا يقال إنه يتاجر بمرضه‎.‎

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وأكد شاكر أن غيابه عن الساحة طوال هذه السنوات أمر خارج عن إرادته تماما، حيث أبعده ‏المرض رغما عنه، موضحا أن أسعد لحظات حياته هى التى يقف فيها أمام جمهوره للغناء‎.‎

بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده نتذكر أشهر أغنيات هيثم شاكر ، أولها كليب أغنية احلف بالله‎ ‎أول كليب فى مشواره الغنائى، طرحه 2001، وحققت نجاحا كبيرا‎.‎

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كليب خليك جنبي‎ ‎واحدة من أشهر أغانى ألبوم "خليك جنبي" عام 2004 وحقق نجاحات كبيرة ‏وشهرة واسعة وصور هيثم 3 أغنيات من هذا الألبوم و هى "خليك جنبى، أهون عليك، إيه فكرك ‏بيا‎".‎

أيامى معاك من كلمات أمير طعمية، وألحان محمد النادي، وتوزيع أحمد إبراهيم

أغنية ياما ياما

طرح النجم هيثم شاكر أغنية "ياما ياما" ضمن أخر ألبوماته، والأغنية كلمات أمير طعيمة، ‏ألحان محمد النادي، توزيع أحمد إبراهيم‎.‎

يذكر أن آخر ألبومات هيثم شاكر "معرفة قديمة" وضم 12 أغنية هى"ماتوصونيش" كلما أيمن ‏بهجت قمر وألحان عمر ومصطفى وتوزيع شريف مكاوى، "لحقتينى" كلمات نادر عبد الله ‏وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم، "يا حبيبة" كلمات أمير طعيمة وألحان عمر ومصطفى ‏وتوزيع شريف مكاوى، "إحنا افترقنا" كلمات رمضان محمد وألحان شادى حسن وتوزيع أحمد وجيه، ‏و"مش مهم أنا" كلمات محمد رفاعى وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم‎.‎