شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى لجمهورها: اللى مش هيكتبلى تعليق حلو مضطرة أعمل فيه محضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعبت الفنانة هالة صدقى، جمهوره ومتابعيها عبر حسابها على انستجرام، حيث نشرت صورة لها من أحداث فيلم البوليس النسائى، الذى عرض عام 1988 وشارك فى بطولته دلال عبد العزيز وإلهام شاهين، التى جسدت فيها شخصية "الضابط"، موجهة رسالة للجمهور، قائلة: "اللى مش هيكتبلى تعليق حلو مضطرة أعمل فيه محضر".

فيلم البوليس النسائى، إلهام شاهين، هالة صدقى، دلال عبد العزيز، سميرة محسن، أحمد بدير، عماد رشاد، فتحية قنديل، شروق وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف وسيناريو وحوار سلامة حسن، فاروق سعيد، سعيد محمد مرزوق، إخراج عبد العليم زكى.





وتدور تدور أحداث الفيلم حول ثلاث فتيات "فوزية وسامية ونادية" كل حلمهن الالتحاق بكلية الشرطة حتى يؤكدن على جدارة المرأة فى ذلك المجال، يتم التخرج وتلتحق كل منهم بإدارة مختلفة ففوزية "إلهام شاهين" تلتحق بإدارة المباحث العامة وتتولى التحقيق فى قضية سرقة الآثار، فى حين تلتحق سامية "هالة صدقى" بإدارة الجوازات وتفاجأ بسفر إحدى السيدات كثيرا وتكتشف أنها ضمن عصابة كبيرة لتهريب المخدرات، ونادية "دلال عبد العزيز" تقوم بالالتحاق بشرطة الأحداث وتتولى البحث فى إحدى قضايا أطفال الأحداث.

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وكانت الفنانة هالة صدقى، احتفلت مؤخرا بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، حيث نشرت صورة لها مع الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، وعلقت عليها "زى النهارده، كان أهم يوم فى حياتنا كنّا بنصور، وقررنا أننا نوقف التصوير وننزل التحرير".