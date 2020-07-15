شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان: كل الثقة فى جيش بلدى.. تحيا مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان مصطفى شعبان، فى هاشتاج الجيش المصرى، الذى يتصدر قائمة تريند تويتر، بعد بيان البرلمان الليبى الذى يدعو فيه الجيش المصرى التدخل لحل الأزمة فى ليبيا، مؤكدًا ثقته فى الجيش المصرى.

وكتب شعبان، عبر حسابه على تويتر: "كل الثقة فى جيش بلدى.. تحيا مصر".





يشار إلى أن الفنان مصطفى شعبان، غاب عن موسم دراما رمضان الماضى 2020 وهى المرة الأولى التى يغيب فيها عن السباق الرمضانى منذ ثمانية أعوام.

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وأجل مصطفى شعبان مسلسله "حتى لا يطير الدخان" المأخوذة عن رائعة الروائى الكبير إحسان عبد القدوس لما بعد رمضان والمسلسل يكتبه الدكتور مدحت العدل ويخرجه ماندو العدل، رغم البدء فى عملية التعاقدات مع الفنانين المشاركين وانضمام كل من ريهام عبد الغفور وحسين فهمى وسمر مرسى.

وغاب مصطفى شعبان عن الدراما رمضان المقبل للمرة الأولى منذ 8 سنوات، حيث يعد شعبان أبرز النجوم الذين يتواجدون فى الدراما الرمضانية بشكل سنوى، وقدم فى السنوات الماضية مسلسلات "أبو جبل" عام 2019، "أيوب" عام 2018 مع المخرج أحمد صالح، "اللهم إنى صائم" عام 2017 إخراج أكرم فريد.

إضافة إلى مسلسلات "أبو البنات" عام 2016 إخراج رؤوف عبد العزيز، و"مولانا العاشق" عام 2015 إخراج عثمان أبو لبن، و"دكتور أمراض نساء" عام 2014 إخراج محمد النقلى، و"مزاج الخير" عام 2013، و"الزوجة الرابعة" عام 2012 إخراج مجدى الهوارى.