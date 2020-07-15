شكرا لقرائتكم خبر عن "كل سنة وانت طيب" أحدث أغانى إيساف.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب إيساف أحدث فيديو كليب وهو بعنوان "كل سنة وانت طيب" على يوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية، والأغنية من كلمات طاطا النوبى وألحان وتوزيع محمد حريقة ومن إخراج محمد انيس.













ويقول مطلع أغنية "كل سنة وانت طيب": ياللي فاكره قلبي طيب، كل سنه و انت طيب، جمالك حبيبتى بشوفه بدوخ، وبتعب حبيبتى لانك صاروخ، ورغم اني دايما بقابل بنات، بس انتي عملتي في قلبي شروخ.

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وطرح مؤخرا ايساف كليب "فرصة نرجع" الذى جمعه بالمطربة باسكال مشعلاني وهو من إخراج فادى إلياس، والأغنية من كلمات رمضان محمد، وألحان أحمد البرازيلى، وتوزيع محمد الشاعر، إشراف فنى أحمد حسنى وحققت الاغنية نجاح كبير.

وتقول كلمات الأغنية: تصعبت مرة واحدة.. ومين هيواسى ويطيب، يابخت إللى وقت الشدة ربنا جنبه وقريب، قفلت أبواب بيوت الله.. لكن أبوابه مفتوحة..".