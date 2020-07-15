شكرا لقرائتكم خبر عن كلب فلوس.. هيفاء وهبى تشارك بصور على "ستورى إنستجرام".. تقصد مين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتردد اسم الفنانة الكبيرة هيفاء وهبى، بكثرة على الساحة الفترة الماضية، وذلك بعد تصريحات محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي السابق، حول الزواج منها، وهو ما أثار جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لما قاله، فيما دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاج "العدالة لهيفاء وهبي" تضامنًا مع الفنانة الشهيرة.

ونشرت هيفاء عدة صور عبر حسابها بإنستجرام، عبر خاصية "ستورى"، وظهر في أحد الصور "كلب يجرى"، وبجانبه كلمة "كلب فلوس"، وصورة متحركة أخرى لكلب ويتحرك تجاه المال، وصورة ثالثة لما يبدو وكأنه "خنزير" يحمل كيس به نقود ويجرى هربا.



ستورى هيفاء وهبى



هيفاء عبر انستجرام



هيفاء وهبى



هيفاء

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وفى سياق آخر وردت الفنانة هيفاء وهبي على تصريحات مدير أعمالها السابق محمد وزيري التي ذكرها في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، بأنه تزوج هيفاء وهبي منذ عام 2017، حيث كتبت الفنانة هيفاء وهبي عبر خاصية الاستوري على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" قائلة: "كذاب".

وفي وقت سابق، نفى محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي السابق، ما ذكرته الفنانة خلال أحاديثها لوسائل الإعلام المختلفة، موضحاً أنه كان على وفاق مع الفنانة حتى عام 2019، وبدأت الأزمة عندما جاء تصوير فيلم أشباح أوروبا، قائلا: "شخصية دخلت بيننا وبعدها رفضت العمل في الفيلم".

وأكمل وزيري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أنه تزوج هيفاء وهبي منذ عام 2017 وكانت العلاقة متوترة قبل الدخول في تصوير الفيلم، موضحًا أنهم قاموا بتصوير أول أسبوعين وتفاجأ بعدها أنها لن تسافر إلى أوروبا لتصوير الفيلم.

وتابع محمد وزيري، من بعد رفضها تصوير الفيلم بدأت الخلافات، وكان هناك غرامات ترفض بسبب تعطيل التصوير، وبعدها لم ننفصل وكنا نعيش في نفس المنزل، قائلا: "بعدها طلبت السفر إلى الخارج وأكدت بأنها عندما تعود ستعلن الانفصال رسمياً في فبراير من هذا العام".

وأوضح محمد وزيري، أنه لم يريد إعلان الزواج من هيفاء وهبي، وقبل أن يقال عنه بأنه مدير أعمالها، وكان زوجها وقتها، موضحًا أن هيفاء لديها سيدة مديرة أعمالها، قائلاً: "كانت علاقتي بيها طوال الوقت هو الاهتمام به ولدي قسيمة الزواج الخاصة بنا وقدمتها للمحكمة".

وأردف محمد وزيري، أنه طلب من الفنانة الحضور لمشاهدة الفيلم، وكان ذلك في فبراير من العام الحالي، ومن بعد ذلك الاتصال لم ترد علي اتصالاتي، قائلاً: "من بعدها استعنت بالمحامين وقررت التزام الصمت لأنها زوجتي ولن أقبل بأن أظهر وأتحدث أمام الجميع، لن أكن مدير أعمالها وكذلك كما أدعت بوجود توكيل كما أنني لم أهددها هوا في أيه عند هيفاء عشان أهددها".

وفي سياق منفصل كشفت الفنانة هيفاء وهبى تفاصيل جلسة قضيتها بمحكمة الأسرة ضد مدير أعمالها السابق محمد وزيرى، حيث دعوى إثبات زواجه منها. وكتبت الفنانة هيفاء وهبى، عبر حسابها بموقع تويتر: "اليوم كانت جلسة بمحكمة الأسرة اللي اخينا لجألها ليغصبنى إنه مجوزني واللي المفروض كان يقدم فيها أصل عقد الزواج والشهود".